國慶連假期間，台南市政府舉辦「國慶傳統市場快閃促銷」活動，市長黃偉哲今天前往東區崇德公有零售市場發送50元市場抵用券，還加碼發出最高600元的特別獎。黃偉哲表示，今早發放的50元市場抵用券，提供市民國慶假期小確幸，希望能促進消費、活絡經濟。

今天上午黃偉哲快閃發放抵用券時，現場約有200位民眾排隊領取。市府經發局長林榮川表示，此次「國慶傳統市場快閃促銷」活動相當成功，感謝民眾熱情參與，未來還有更多系列的快閃活動將陸續舉辦。活動時間、地點訊息，將公布在台南市市場巡禮粉絲專頁，歡迎市民們一起按讚並隨時追蹤最新訊息，更提醒抵用券需在當天指定時間前使用完畢。

市場處長陳豪吉也說，「市場夜市銅板快閃」活動自從推出以來，受到民眾熱情的回響，歡迎市民朋友一同參與，一起享受台南獨特的美食小吃。

經發局指出，崇德公有零售市場位於住宅區中，除有物美價廉的傳統食材外，還供應有機健康食品等多種新鮮乾淨的食材，已成為周圍居民日常購物的市場首選，歡迎大家國慶連假期間多來崇德公有零售市場挖寶。

鑑於東區的登革熱疫情仍持續延燒，市府也呼籲民眾，居家環境容易積水處應落實巡、倒、清、刷，並配合政府進行孳清作業，一起對抗嚴峻的登革熱疫情。