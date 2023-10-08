美國今天譴責「哈瑪斯（Hamas）恐怖分子」對以色列的攻擊，並矢言確保這個美國的重要盟友有能力自衛。

美國總統拜登將這次攻擊描述為「人道層面的可怕悲劇」，還說他已與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，強調了他的支持。

拜登在白宮發表電視講話時說：「我告訴他，面對這些恐怖攻擊，美國與以色列人民站在一起。」

「在我的政府，對以色列安全的支持堅若磐石、毫不動搖。」

「我們將確保他們獲得公民所需的幫助，且能繼續保衛自己。」

由於這些攻擊有可能引發更廣泛的衝突，拜登還警告說，「現在不是任何敵對以色列的一方利用這些攻擊謀取利益的時候。全世界都在關注」。

拜登強調，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發動空中、海上和陸地攻擊後，以色列「有權自衛」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）重申了華府的承諾，表示「未來幾天，國防部將努力確保以色列擁有其所需的東西」。

與此同時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）進行交談，並「呼籲這個地區所有領導人譴責」對以色列的攻擊。阿巴斯領導的約旦河西岸法塔組織（Fatah）是哈瑪斯的競爭對手。