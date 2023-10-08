百萬YouTuber Joeman（九妹），擁有254萬訂閱，並以開箱系列與對決單元受到觀眾喜愛；日前他在社群上曬出與南韓啦啦隊女神李多慧同框比心的合照，「給大家看看努力工作的我」，羨煞大批粉絲。

Joeman日前在IG發文寫下「給大家看看努力工作的我」隨文附上與李多慧的合照，當中可見Joeman穿著深色T恤和牛仔褲，打扮十分休閒，一旁的李多慧則扎著兩顆可愛的丸子頭，穿著合身隊服，模樣超級可愛；然而，值得注意的是，兩人還一起比心，照片中的Joeman開心溢於言表。

文章曝光後，李多慧親自到他的貼文留言「見到你很高興」，讓許多網友直呼羨慕「請問笑成這樣是合法的嗎？」、「全台的男生都很羨慕」此外，同是「樂天女孩」的琳妲還留言提醒「記得轉帳給我」Joeman看了也爽快回答「沒問題」，讓部分網友笑說「原來這就是內幕」。

事實上，YouTube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」也有上傳當天的影片，起初Joeman是站在琳妲與筠熹中間跟著跳應援舞，接著是琳妲將Joeman拉到李多慧身邊，雖然李多慧一開始有些驚訝，但沒多久後就與Joeman開心在場邊應援，最後一起合照時更引來現場球迷一陣哀號。