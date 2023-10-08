中央氣象署表示，今天受鋒面影響，北部、東半部有雨，且將持續下雨到周二國慶日，明天起東北季風增強，北台灣溫度下降，從今天28度降至整天氣溫只有23至26度，有進入秋天的感覺，之後周三稍回溫，仍偏涼爽，降雨減緩，周六氣溫降至最低22度左右。

明天東北季風增強，北部氣溫下降，剩23至26度。(氣象署提供)

氣象署預報員陳伊秀說，今天鋒面報到，今天到周二國慶日（10日）水氣多，北部、東半部降雨機會高，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨。中南部上午多雲到晴，午後南部、中部山區有局部較大雨勢。

連假期間鋒面通過，各地有雨。(氣象署提供)

陳伊秀說，北台灣今日高溫28度稍降，明天開始東北季風增強，明天到國慶日（10日）氣溫下降到整天只有23至26度偏涼，周三（11日）稍微回溫，但仍偏涼爽，周四至下周二（17日）持續受東北季風影響，氣溫都在23到26度上下，周六（14日）低溫更會降至22度。此外東部明天高溫也略降1、2度，中南部氣溫變化不大。

颱風方面，陳伊秀表示，小犬颱風與香港距離100公里，未來往海南島移動，布拉萬颱風則是往日本南方海面移動，皆對台無影響。