許多人把做愛視為運動，性學博士許藍方表示，把性愛當作運動得看2前提，包括做愛的姿勢及時間長短，持續扭動且長達30分鐘，心率增加後開始有喘的感覺，才算達到運動效果，如果中途休息再戰，只能算是消耗熱量。

許藍方近日於YouTube頻道指出，把性愛當運動要看做愛姿勢、心肺速率有無增加來決定，她舉例，若自己是躺在床上，扭動的都是另一半，扭動的那方才算是在運動，躺著的人只能算是做愛。

許藍方表示，現在的智慧型手表皆可計算人體的心率，但不建議做愛時配戴，一邊看錶面一面親熱，這樣一來很容易「冷場」，若想把性愛當作運動，必須盡可能持續30分鐘，讓心率增加，若開始感到有點喘，就已達到運動效果。

許藍方強調，把做愛當作運動的原理和上健身房一樣，皆是一種連續性動作，須連續做滿30分鐘，靠時間去訓練心肺功能、肌肉力量，如果在過程中扭動5分鐘、休息10分鐘再繼續動作，只能算是消耗熱量。