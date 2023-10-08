國民黨總統參選人侯友宜8日前往太平市場逐攤握手拜票。（馮惠宜攝）

國民黨總統參選人侯友宜8日前往太平市場逐攤握手拜票。（馮惠宜攝）

國民黨總統參選人侯友宜雙十連假第2天持續在台中拜票，今（8日）合體國民黨大里太平區立委參選人林家興，先到位於太平市場旁的太和宮參香，隨後一行人前往太平市場逐攤握手拜票，他兩度提起做人民的總統要知道1塊肉要賣多少，1斤蛋要賣幾元？也贏得連連「凍蒜聲」。

侯友宜8日一早抵台中市太平區位於太平市場的百年媽祖廟太和宮，與國民黨提名大里、太平區立委參選人林家興合體，市議員賴義鍠、黃佳恬以及太平農會總幹事余文欽、市政顧問莊子富也陪同他一路掃街拜票。

侯友宜在參香以及市場拜票時，兩度提起他在市場長大，市場還有市場邊媽祖廟就是他兒時最美好的回憶，他向媽祖祈願平安，祈求媽祖慈悲，讓基層出身的人民總統當選，還說，做一個人民總統要了解1塊肉要賣多少？1斤蛋要賣幾元？基層的吃得飽嗎？物價波動如何？國家安全顧得好，大家才能平安賺大錢。

林家興也說，侯友宜最近聲勢愈來愈高，這是民心所向，人民的眼睛是雪亮的一定會選1個捍衛公平正義、為民眾發聲的好總統。

侯友宜在眾人簇擁下走進市場逐攤拜票，有年輕民眾拿出相機要求合影，也有熱情的攤販分送肉粽、青蒜、蘿蔔預祝好采頭，他也到豬肉攤當快閃店長，現場表演分切豬肉、賣豬肉，更走進美容院當場秀為婆媽「馬一下」。