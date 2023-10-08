蘭嶼開元港80艘船隻沉沒，經過國軍潛水團隊及當地自發性潛水員合力協助下，現吊掛起46艘船隻。（消防署提供）

國軍昨支援兵力30人，抵達蘭嶼協助整理校園及公共場所。（消防署提供）

國軍官兵投入蘭嶼救災工作。（消防署提供）

蘭嶼慘遭小犬颱風肆虐，全島滿目瘡痍，在中央與地方及當地民眾自發性動員救災的狀況下，災後復原工作進度超前，明（9）日可望電力全數恢復供電，後續校園以及環境重建部分，各單位加速修復復原。由於每次颱風來襲即造成大規模停電，未來蘭嶼全島電纜是否全面或部分地下化，內政部林右昌指出，將請台電評估研議。

林右昌表示，目前台東蘭嶼開元港沉沒船隻打撈進度，昨( 7 )日經過國軍潛水團隊9人及當地自發性潛水員合力協助下，吊掛起21艘。紅燈塔側航道已清除，港內剩餘約5至10艘，分布在原登船碼頭附近，今作為優先清理重點區域。

由於蘭嶼遭受風災侵襲，船隻受創嚴重，總計80艘沉沒，現已吊掛起46艘，尚餘34艘；國軍水下作業大隊潛水調查發現，有5艘沉在水底，今上午將聯繫台東縣徵調大型吊車，規畫進場時間。

此外，風災受損的油水電與通訊設備，中油搶修機具設備及油品皆已運抵蘭嶼，受損的加油槍亦更新恢復加油服務，油料充足無虞。電力方面，台電公司表示，目前停電941戶，預計明晚11時全面復電。

中華電信傳輸設備全部修復，對外傳輸恢復正常，手機基地台只剩停電的部分未暢通。市話待修復107戶，預計今日修復完成，基地台待修復11座，預計10日前修復。

林右昌說明，油水電通訊搶修設備以及環境清理增援的重機具，加上島內所需生活物資，均已協調貨輪分批載抵蘭嶼。至於中央補助大小機工具，以及人員物資等，也將逐次以客貨輪運抵蘭嶼。國軍昨支援兵力30人，抵達蘭嶼協助整理校園及公共場所，加速環境清理早日復課。