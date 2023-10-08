攝取魚類對健康有許多正面影響，而適合秋天食用的魚，莫屬秋刀魚不可。對此，農業部漁業署指出，秋刀魚營養CP值其實超高，除了含有優質蛋白外，還富含許多關鍵營養成分，對腦部發育、維持腸胃系統完整運作等都有作用。無毒教母譚敦慈先前也分享，每周必吃2次魚，其中秋刀魚就是她推薦的好選擇，有助降血脂、護心血管。

漁業署在臉書專頁發文指出，常出現在烤肉食材中的秋刀魚，營養CP值其實超高，除了魚類必備的優質蛋白外，對人體有益的不飽和脂肪酸Omega-3含量超豐富，以及維生素B12與菸鹼酸，不論是幫助腦部發育，還是維持神經、腸胃系統完整運作都超有用。

從漁業署分享的秋刀魚營養價值表可看到，每100g的秋刀魚中，就含有18.8g蛋白質。至於Omega-3含量則為4870mg，其中EPA、DHA含量分別是1407mg、2548mg。DHA主要作用於腦部發育，而EPA主要作用於心血管。除此，還含有許多維生素及礦物質，前者包括維生A、B1、B2、B6、B12、菸鹼酸、C、E；後則則有鈉、鉀、鈣、鎂、鐵、鋅、磷。

譚敦慈先前在《聚焦2.0》節目上提到，每周必吃2次魚來助降血脂、護心血管，像是秋刀魚就是很好的選擇，其它還有鯖魚、虱目魚。她並提醒，日常盡量不要吃大型魚，因為汞含量較高，而上述這些魚種皆屬中型魚，能吃得健康又安心。