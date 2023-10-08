2024大選倒數97天，民進黨總統參選人賴清德日前喊出將駐美代表蕭美琴「送進總統府」，被外界解讀是透露副手，但蕭今日低調表示，當前全力投入台美關係，對其他政治話題沒有評論。民進黨立委郭國文認為，以蕭美琴的能力，未來若能擔任賴清德副手，相信能獲得許多民眾的信任與認同。

賴清德日前赴花蓮輔選時，提到下個月就要總統、副總統登記，詢問民眾有沒有推薦的副總統人選，現場民眾熱情喊出「蕭美琴」，賴接著笑說「有影無影？贊成的人舉手，副總統蕭美琴贊成嗎？贊成的話掌聲鼓勵」。

不過，蕭美琴今日出席大華府台灣僑胞國慶活動受訪指出，花蓮鄉親會想到她是人之常情，因為她在花蓮服務10年，但駐美代表處工作很多，大家全力投入台美關係，對於其他政治話題，「我現在沒有評論」。

對此，郭國文表示，蕭美琴深耕艱困選區花蓮十年之久，期間深厚花蓮民眾認同，對美關係經營地有聲有色，將來若有機會搭配賴清德擔任副總統，相信能獲得許多民眾的信任與認同。

不過，賴清德競辦發言人郭雅慧日前稱輕，賴清德是在花蓮行程與現場鄉親搏感情，幽默回應鄉親的熱情推薦，選戰尚未進入副手人選實質討論，人選仍在徵詢中，目前仍以國家希望工程願景政見記者會為主軸，並未對副手有進一步討論。