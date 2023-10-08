新北市玩具銀行利用二手玩具開發成像極了大布丁的「露露椅」，再藉著行動玩具車載著露露椅到各據點，設計出圈圈叉叉和大風吹等遊戲，陪伴長輩一起玩出健康，也玩出環保愛地球的永續觀念，目前已有8單位受贈。

新北市玩具銀行主任張維庭表示，為落實二手玩具的循環再利用，除了挑選適齡適性的教玩具給各社福組織外，經由台灣玩具圖書館協會連結點晴設計、綠腳印社會企業，利用塑膠玩具切碎、溶解、再重新射出等技術，變身為可愛的露露椅。

感謝新北市張廖簡宗親總會及南風關懷協會等支持環保永續理念，購買了250張露露椅給好日子愛心大平台，轉贈25處社區關懷據點，讓長輩能坐又能玩。

社會局老人福利科表示，目前已有板橋龍興社區、土城中華利仁、貢寮木棉紅據點、中和莒西社區、泰山大科社區、永和忠孝社區、中和頂南里社區和南山長青學苑等8單位受贈。

在國慶連假期間，行動玩具車又載著露露椅到蘆洲樹德社區，帶著阿公阿嬤們一起重溫古早味遊戲。活動老師將讓露露椅變成棋子，一會兒玩圈圈叉叉，一會兒玩大風吹。樹德社區發展協會理事長李楊淑華表示，看到長輩在搶椅子的可愛模樣，充滿了歡樂，彷彿回到童年。

社會局長李美珍表示，玩具銀行自2016年成立至今，已回收超過160噸的二手玩具，除了整理、清潔出可用的捐給社福團體和教育單位外，無法再使用的塑膠類廢棄玩具還能再製，變成長輩的座椅及遊具。後續玩具行動車還會再到鶯歌永昌社區、永和環河新希望社區、樹林文健站和三重永盛社區等據點，利用露露椅與長輩同歡樂。