巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日凌晨自加薩地區向以色列發動火箭攻擊，造成數百人死亡。以國總理納坦雅胡隨後向哈瑪斯宣戰，並空襲加薩走廊。外交部今天重申，目前駐處員眷及我國旅以台僑或國人均安，以色列也已列入旅遊黃色警示，呼籲國人要特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

哈馬斯從海陸空三路，對以色列首都特拉維夫在內的多個城市發動突襲，過程中至少發射5千枚火箭彈，造成數百名以色列人死亡。由於以國總理納坦雅胡隨後向哈瑪斯宣戰，並空襲加薩走廊。外媒推測，以色列政府無疑在這次突襲事件中，看到了爆發大規模戰爭的可能。

外交部昨天已就哈馬斯組織對以色列平民進行恐怖暴力攻擊，造成無辜民眾傷亡，表達嚴正譴責。今天重申，經我國駐以色列代表處聯繫瞭解，目前駐處員眷及我國旅以台僑或國人均安，駐處也將持續密切關注相關情勢發展。

外交部旅遊警示燈號已將以色列列入黃色燈號，呼籲國人要「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」。不過因當地情勢愈來愈緊張，外交部也密切注意，不排除將警示燈號再往上。外交部也請近期規劃或正在以色列從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全。