黃大煒（右）受邀參加《時光音樂會3好友記》，左為戴佩妮。（湖南衛視提供）

黃大煒受邀參加《時光音樂會3好友記》。（湖南衛視提供）

黃大煒加盟杰威爾音樂後邀約不斷，日前受到戴佩妮邀請參加湖南衛視和芒果TV雙平台上播出的《時光音樂會3好友記》，戴佩妮表示自己在初中認識了黃大煒，認知到有一種類型的音樂人是像他這樣，把自己生命中經歷的人事物都寫進歌裡，這也是戴佩妮從開始學音樂起就非常嚮往的，所以黃大煒對她影響很大，兩人合唱經典歌曲＜讓每個人都心碎＞，互飆高音讓現場驚呼連連，戴佩妮表示，能和黃大煒一起合作，讓他好好訴說歌曲裡的故事，這樣就很滿足。

沒想到一演唱完，竟發現鄧紫棋竟忍不住流淚，她哽咽地說，黃大煒活出她想要活的人生，希望自己能像黃大煒一樣，一生都那麼愛音樂，黃大煒也給了鄧紫棋一個大大的擁抱給他鼓勵。鄧紫棋之前也翻唱過黃大煒的＜你把我灌醉＞，黃大煒也給予很大的稱讚，覺得詮釋度很好。戴佩妮也表示黃大煒屏蔽了很多誘惑，只讓音樂是他的全部，給大家很直接很單純的只做好一件事的榜樣。

接著黃大煒加碼演唱經典歌曲＜你把我灌醉＞，當他拿起吉他準備自彈自唱時，現場的于文文、鄧紫棋、王祖藍紛紛拿起手機記錄，火星電台、王祖藍、楊和蘇、戴佩妮聽完也都紛紛拭淚，戴佩妮感性地表示，黃大煒對音樂的態度會給後輩音樂人一個很健康很棒的影響。

最近正在準備新歌曲的黃大煒，積極回歸各項演出，除了錄製時光音樂會外，也參與了上海最愛音樂台的頒獎禮、北京舉辦的微博盛典，在席間也碰到任賢齊、林俊傑、孟庭葦、周深等朋友敘舊，他也表示會陸續參與更多的現場演出，期待與歌迷朋友更多近距離的現場演唱。