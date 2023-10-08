以軍對加薩大舉發動報復性攻擊

就在俄烏戰爭持續，毫無結束跡象之際，中東卻爆發了另一場大戰，由於烏克蘭和以色列都需要支援，或許會迫使美國如何就有限的軍火做出棘手的決定。

據《商業內幕》（Business Insider）網7日報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）周六早對以色列南部發動突襲，導致境內死傷慘重後，拜登政府承諾，將堅定提供支援。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中說，未來幾天五角大廈將設法確保以色列得到自衛，還有保護平民免遭無差別暴力攻擊和恐怖主義所需的東西。

好幾十年來，再也沒有其他國家像以色列般，從華府獲得那麼多軍事援助。單是今年，以色列就可望獲得美國總金額達38億美元（約1,220億台幣）的安全援助。然而，由於俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭，美方將注意力和武器從中東轉移。

以軍報復空襲，加薩1大樓瞬間坍塌。

據《紐約時報》（The New York Times）1月報導，美國從以色列境內「鮮為人知的大批彈藥庫存」中提取砲彈，以供應烏克蘭。此外，華府至今已從國內轉交基輔超過200萬枚舉足輕重的155毫米砲彈，以協助擊退俄軍。

另一方面，五角大廈上個月說，計畫2025年以前，每30天生產10萬枚 155毫米砲彈，雖然這遠比今年稍早的月產量僅14,000枚多，但烏軍每天大概需要多達6,000枚砲彈，因此光這樣做，可能還不足以供應烏克蘭的防禦所需。

據接受《泰晤士報》（The Times）採訪的美國和以色列官員說，這計畫目的在於提供烏克蘭約30萬枚北約（NATO）標準彈藥。而據CNN說，當時以色列國防軍發言人說，那是「美國人的事」，但如今他們可能不會再認為事不關己了。

據巴勒斯坦衛生部說，以色列已對加薩發動報復攻擊，導致當地超過200人喪生、1,600人受傷。而據以色列《國土報》（Haaretz）說，在2014年的以巴戰爭中，以色列國防軍對加薩起碼發射了3.2萬枚砲彈。