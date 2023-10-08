黑潮海洋文化基金會致力海洋保育長達20多年，透過解說員們在1年4季花蓮海域的賞鯨航程中，累計記錄上萬筆鯨豚種類、出沒時空等資訊；圖為虎鯨，胡潔曦攝影。（黑潮海洋文化基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

黑潮海洋文化基金會致力海洋保育長達20多年，透過解說員們在1年4季花蓮海域的賞鯨航程中，累計記錄上萬筆鯨豚種類、出沒時空等資訊；圖為花紋海豚躍身擊浪，江文龍攝影。（黑潮海洋文化基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

黑潮海洋文化基金會致力海洋保育長達20多年，透過解說員們在1年4季花蓮海域的賞鯨航程中，累計記錄上萬筆鯨豚種類、出沒時空等資訊；圖為偽虎鯨，江文龍攝影。（黑潮海洋文化基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

黑潮海洋文化基金會致力海洋保育長達20多年，迄今累計上萬筆東部海域鯨豚種類、出沒時空等資訊，為全台第一，今年基金會將該資料庫開放到全球生物多樣性資訊機構（簡稱 GBIF），讓各領域的人使用，激起各研究面向的火花。

黑潮基金會表示，此次開放的是全台灣目前最大的鯨豚目擊資料庫，其中飛旋海豚的資料筆數更在GBIF上位居世界之冠；這些資料已運用在許多研究上，包括花蓮海域鯨豚的時空分布研究、海洋保育署的「海洋公民科學數據松」比賽，及花蓮常見鯨豚分布熱區、鯨豚生物多樣性盤點等，另有數篇以全球為尺度的生態研究均引用黑潮的鯨豚資料。

黑潮鯨豚保育研究經理余欣怡指出，這批資料為解說員們在1年4季的賞鯨航程中，記錄的鯨豚種類、出沒時空等資訊，不僅資料量大、涵蓋時間長，也包含數種罕見種類的紀錄，如角島鯨與大翅鯨，民眾只要在家打開電腦，就能在線上查找東部海域的鯨豚。

黑潮鯨豚保育研究員胡潔曦則說，海洋研究費用昂貴，出海1天包含船租、人事、行政成本等，1天海上調查時常要花費好幾萬元，經費不足一直是海洋研究面臨的困境，但黑潮基金會不藏私，為讓更多跨領域的使用者自由取用鯨豚目擊資料，資料開放不僅能避免資料重複蒐集、拓展研究廣度、整合國際間研究，也能加速科學研究的進展，達成環境保育的終極目標。

另外，黑潮基金會為讓使用者清楚資料細節，在台灣生物多樣性資訊機構協助下，於生物多樣性資料期刊（Biodiversity Data Journal）上發表資料論文，並翻譯中文版的說明，將資料的蒐集方式、背景、欄位定義與使用限制等進行完整彙整。

黑潮基金會說，國內有愈來愈多單位、研究學者在台灣生物多樣性資訊機構推動下參與資料開放，目前台灣在GBIF資料平台上開放的資料量排名亞洲第2，紀錄超過1700萬筆，期待這些資料能讓國際上不同領域的人使用，並從不同研究面向激盪不一樣的火花。