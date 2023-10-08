美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）在談及此次以巴衝突時表示，情報失誤使得以色列對哈馬斯的攻擊毫無防備，此次事件 將引發一系列持續性的連鎖反應。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於7日黎明起，對以色列發動史無前例的多戰線突襲，從迦薩走廊向以國中南部發射逾5000枚火箭，數十名武裝分子還經由陸海空方式，滲透到以南邊境戒備森嚴的多個地點，令正在過猶太教「妥拉節」（Simchat Torah）的以色列措手不及，至今造成至少約百人死亡，800多人受傷。迦薩邊界附近並有約50名以軍士兵遭俘虜。

據美國《國會山莊報》10月7日消息，艾斯培7日在接受採訪時直言，哈馬斯的攻擊「令人吃驚，讓以色列方面完全沒有防備」，並稱這是以方的一次情報失誤。

他也認為，以方的失誤會在多方面引發連鎖反應，「我認為，我們正在應對實地的戰術局勢，這對以色列公民和以色列軍隊來說都是可怕和悲慘的，但這將以多種方式產生連鎖反應，因為這是一次失敗」。