女星林舒語從節目《大學生了沒》出道，2015年和圈外男友結婚，育有一對兒子，同時，林舒語正懷第3胎，即將迎接男寶寶出生，懷孕9個月的她，昨（7日）逛婦幼展時卻無預警宮縮，林舒語說：「逛5分鐘坐著休息15分鐘，肚子有種越來越緊、越來越痛的感覺...」，最後是她直呼真的撐不住了，只好提前回家。

33歲林舒語昨產檢時，醫生告知她已經有在宮縮，可能無法撐到原本計畫催生的日期，林舒語直呼：「我真的沒碰過突然產兆、我害怕」，接著她挺著孕肚逛婦幼展，但逛不到20分鐘就不舒服「逛5分鐘坐著休息15分鐘，肚子有種越來越緊、越來越痛的感覺」，林舒語直呼：「我真的覺得婦幼展很好逛！也好想繼續逛下去！但我真的撐不住了，只好提前回家」，還貼出哭臉貼圖。

林舒語懷第三胎經歷許多不適，日前還形容她最痛苦的一晚「頭痛欲裂，屁股跟腳感覺不像自己的一樣痛到發抖，奧奧在裡面用盡全力踢到我胃抽筋，頂下面到我痛到爆哭，悶痛到我以爲我要生了」，林舒語邊哭邊摸肚子求寶寶冷靜，並向兒子喊話：「可以出來的時間還沒到啊」。