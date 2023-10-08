警方指出，蘇花路廊上午車流順暢，國3南港系統往國5車流增多，南港至石碇平均時速約40公里。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（8日）為國慶連假第2天，宜蘭地區陰雨不斷，仍不減遊客的熱情，上午9時20分超夯景點清水地熱園區已啟動停車場總量管制，另預估太平山也將陸續湧入人潮。警方指出，蘇花路廊上午車流順暢，國3南港系統往國5車流增多，南港至石碇平均時速約40公里，請用路人收聽警廣掌握路況，即時調整行程。

公路局東區養護工程分局表示，上午蘇花路廊整體運行順暢，截至上午10時，宜蘭往花蓮方向累積車流量為3824輛、花蓮往宜蘭方向為970輛。另宜警提醒，今上午7時至11時，及明、後兩日下午2時至6時，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改部分路段雙向路肩開放大客車行駛，小型車請勿行駛路肩。

警方表示，已針對縣內熱門風景區、觀光景點及易壅塞路段，規畫交通疏導勤務並派員加強巡查、取締違規停車，以維護交通秩序，請民眾遵守管制措施，並多加使用停車場及附近路邊停車格，勿貪圖一時方便違規停車，而影響其他用路人權益。