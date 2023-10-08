秋高氣爽適合出遊，新北市一帶迎著東北季風，芒花逐漸白了山頭，正是賞芒的好時機。除了熱門的的賞芒健行步道「桃源谷」，另外還有1處生態豐富的祕境值得探索，那就是位於貢寮的農生再生社區「龍崗社區」。

龍崗社區距離桃源谷約15分鐘車程，當中的「神仙居」祕境是由一對教職退休的夫妻所打造，堅持不使用除草劑，不破壞土壤的方式開墾，友善環境的理念也逐漸影響地方里民，連結了一群有同樣理念的人成立了「新北市生態生活促進會」。

促進會居民將自家部分土地提供作為公用，合作修整社區內景觀步道，彼此資源共享，打造宜山宜水宜人的台灣「里山」，社區內有多個生態池與埤塘，以及遍野的蕨類與原生植物，居民惜水愛土實踐里山精神，打造與自然共榮，鄰里共融的樂活理想。

此外，社區內另有一處百年歷史的灌溉埤塘，農業局協助社區進行埤塘生態復育工程，修繕既有蓄水系統，有效解決耕種時的水源問題。龍崗社區理事長林顯章表示，埤塘恢復蓄水也恢復了灌溉功能，讓民眾有意願復耕，目前社區內種植姜黃以及各式季節野菜，埤塘周遭景觀環境也獲得改善，種植櫻花、杜鵑及桂花，為社區增添休閒好去處。

社區內還保留了許多順山勢開闢的水梯田，近年開始復耕，逐漸回復梯田景觀，隨著四季變換，時而翠綠時而田水映照藍天，再加上社區民眾對友善環境的堅持，生態逐漸回復，食蟹獴、穿山甲及山羌的動物也重新現蹤。

農業局長李玟表示，新北市以環境友善作為工程重要原則，攜手農再社區發展生態教育，倡導環境保育重要性，目前共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，打造全方位永續「農業健康市／式」。