（ 翻攝畫面/ 截自「社會事新聞影音」）

網路社群「社會事新聞影音」（6）日PO出一則令人傻眼的影片。根據影片內容，高雄市新興區，忠孝一路、民生一路口有一輛載運床墊停等綠燈的貨卡，一名男子下車後突攀上貨車後斗，並躺在床墊上比Ya拍照，右邊女騎士見狀當場呆住傻眼。影片流傳後，新興警分局針對影片說明，該男子行為已違反《道路交通管理處罰條例》，將通知當事者到案開罰。

根據網路社群「社會事新聞影音」影片，畫面中可見一輛轎車於路口停等綠燈時，最前方停著一輛貨卡，頂端載運著一張寬敞床墊。隨後，一名男子從轎車副駕駛座下來，先是衝跑至該輛貨卡旁，再扮蜘蛛人攀上貨卡，後爽躺床墊上開心比Ya，一旁女騎士見狀直接傻眼。

新興警分局表示，該名涉案男子跳上前方車輛行為，已涉違反《道路交通管理處罰》第81條「在車輛行駛中攀登」之處罰規定，可開罰500元，警方將依影片內容、調閱監視畫面，通知相關人到場查明，全案訊後再據以製單舉發。

新興警分局呼籲，民眾切勿在道路上嬉鬧，以免發生自身或他人危險。