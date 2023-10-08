中華隊於杭州亞運再下一城！空手道選手谷筱霜奪下女子50公斤級金牌，為此，台新今（8）日宣布開心發出50萬元奪金大紅包。谷筱霜出身南投空手道隊，台新從2005年起、連續18年來長期贊助支持南投空手道，此次杭州亞運行前也特別舉辦嘉勉儀式，鼓勵選手並祭出加碼紅包，如今榮耀奪金，台新恭賀谷筱霜展現自身實力，再次奪得亮眼佳績。

台新上月今舉行培育運動選手出征杭州亞運嘉勉儀式，除台新金控董事長吳東亮、6名入選參賽選手外，南投空手道隊黃泰吉教練、空手道亞運帶隊教練鄧世瑀及高球選手蔡佩穎的母親劉慧敏、黃亭瑄的父親黃永生等亦受邀出席。

吳東亮當時表示，台新會持續當選手們最堅強的後盾，今天辦嘉勉儀式、發放獎勵金，就是希望在選手出國征戰前，討個好兆頭，祝福每一位選手都能超越自己，締造最好成績，若是獲得亞運金牌，台新將再加碼頒發大紅包，鼓勵選手們拚盡全力表現。

台新長期重視及栽培台灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動。2005年起在南投縣國姓鄉發起「奮發種子灌溉計畫」，幫助孩子透過空手道專長繼續升學，至今已培訓逾800名經濟弱勢孩童，總支持款項超過1億元，陪伴更多孩子扭轉人生，甚至站上世界賽事舞台。