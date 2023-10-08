根據統計，歷年台股波段低點出現在10月的機會最高，歷史數據顯示，10月台股通常否極泰來的機會最大，從法人觀點來看，新光店頭基金經理人陳郁翔表示，從實際拜訪公司的訪談結果發現，一線AI終端組裝廠反映，客戶需求狀況比預期好，包括像散熱、機殼等AI零組件大廠，不排除再度上修第4季營運展望，預估其他一線AI績優股的實際業績表現，也將會比原先市場預估樂觀，看好第四季台股表現將受惠AI股業績題材繼續上攻。

另外，陳郁翔認為，下周起國慶連假過後，配合大陸十一長假結束，大部分市場主力、法人資金將陸續歸隊，台股回流資金動能充沛，資金行情加上總統大選逼近，預料台股多頭部隊將持續鎖定2024年最具市場成長話題及具明星潛力的逐夢題材，除高純度AI供應鏈」外，其他還有「利基型IC設計及IP股」、「矽光子及CPO族群」與「高速傳輸概念股」，四大逐夢成長股牛氣奔騰!

以AI供應鏈來看，陳郁翔建議，投資人可以關注9月營收具實質貢獻一線AI大廠，其中包括散熱、電源與伺服器或組裝方面廠商，第四季股價將持續有所表現，同時，具高純度的AI供應鏈，也會是2024年台股繼續火紅的亮點族群。

半導體先進製程相關的利基型IC設計股與IP股方面，則建議投資人可以聚焦在半導體相關晶片外包業務相關，或者近來斬獲新客戶、有新訂單挹注的利基公司，未來業績表現也值得留意。

而目前當紅的矽光子與CPO概念股(Co-Packaged Optics,CPO)，陳郁翔認為，雖然短時間內，矽光子與CPO技術還不會被大量且廣泛運用，但預估這領域商機龐大，從2024年起相關領域將會更加蓬勃發展，且CPO具光通訊產業的明日之星題材，該族群股價也有機會隨新商機發酵。

至於高速傳輸概念股，陳郁翔認為高速傳輸概念股的客戶訂單能見度很高，代表市場需求已轉趨剛性，且未來成長前景相當看好，也會是明年科技產業電中，受資金追捧的投資亮點。

陳郁翔建議，現階段投資人可以抱緊主動選股型台股基金，透過投資團隊主動選好股，不論一般型或科技型、店頭型基金中長期績效仍有機會繼續向上，尤其是接下來第四季台股投資重點，資金將更聚焦在具有夢最美的新成長題材股上，透過投資團隊主動選股，能有效掌握利基個股輪動報酬，補捉2024年台股中長線上漲潛能，投資勝率也較單押個股高，中長線持有更享超額報酬表現。