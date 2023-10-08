2023年10月8日台北市／越南新二代曾心怡(左)等人分別接受羽球教練朱浩東(右)的指導。（移民署提供）

2023年10月8日台北市／越南新二代曾心怡能文能武，喜好繪畫、吹奏豎笛又會衝浪。（移民署提供）

越南新二代親善大使曾心怡就讀台北市立大學「社會暨公共事務學系」學系1年級，與台灣球后「小戴」戴資穎就讀同一所大學。曾女仰慕「小戴」已久，藉由學習羽球的過程中，曾心怡希望未來也能像「小戴」一樣能文能武，成為台灣未來的「新國力」!

20歲曾心怡的母親來自越南南部靠海的平順省，她表示，現在就讀的台北市立大學與羽球淵源極深，總有衝著「小戴」而來學習羽球的球迷，同時喜愛豎笛吹奏、衝浪、繪畫。「因為自己是新二代，覺得應該來回饋台灣這塊土地，藉由關注東南亞的議題，吸收母親故鄉的優點，來貢獻自己，成為台灣新國力」。

移民署北區事務大隊台北市服務站期許新住民及其子女探索自身興趣及接觸多元文化，未來也能貢獻台灣及新住民的母國，日前新二代親善大使們脫下正裝，換上運動服和球鞋，在來自台東的阿美族原住民、羽球教練朱浩東帶領之下，在新莊的飛颺羽球場接受訓練，體驗羽球運動的獨特魅力。

曾心怡認為，無論是原住民或是新住民，都是同樣生長在台灣這片土地，透過相同的興趣，就可以自然的開啟話題。像她本身對於衝浪運動非常熱愛，有機會向專業的羽球教練請益羽球技巧，揮灑汗水，下次換她邀請教練一同到海灘，體驗在大自然追浪帶來的成就感與美好。