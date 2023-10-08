阿富汗西部城市赫拉特（Herat）省當地時間10月7日發生芮氏規模6.3強震，已知造成至少百人罹難，上千位阿國民眾受傷。外交部今天表示，經查目前暫無台僑或國人受到影響，政府對此次震災中不幸罹難的阿富汗人民及其家屬表示深切哀悼與慰問，將視災情狀況研議適切的援助。

外交部副發言人蕭光偉指出，由於台阿兩國無正式邦交，也未互設代表機構，外交部在地震發生後即請兼轄阿富汗業務的我國駐沙烏地阿拉伯代表處瞭解相關災情。經查目前暫無台僑或國人受到影響，外館將持續瞭解震災後續發展，以及是否有國人受到波及。

他說，中華民國（台灣）政府對本次震災中不幸罹難的阿富汗人民及其家屬表示深切哀悼與慰問，將視災情狀況研議適切的援助。考量阿富汗整體安全情勢，外交部對該國的旅遊警示仍維持為紅色（不宜前往），籲請正在阿富汗進行商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，儘速離境，並注意可能發生的餘震。

此外，外交部強調，國人在阿富汗如果遭遇急難需要協助，請即聯繫我國駐沙烏地阿拉伯代表處，該處緊急聯絡電話：＋966-505-223725；或聯繫外交部緊急聯絡中心：＋886-800-085-095，以獲得必要協助。