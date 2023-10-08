巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）今天對以色列發動突襲，前北約盟軍高層認為這次攻擊以人口比例來看，堪比美國「911級別事件」，並稱此為重大情報失誤。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，哈瑪斯今天對以色列發動突襲，巴勒斯坦槍手滲透到以色列南部地區，並向色列發起一波波火箭攻擊。

據外媒報導，截至目前為止，這次攻擊已造成數百人死傷，隨情況持續發展，傷亡人數恐持續攀升。

對此，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明指出，以色列正與哈瑪斯交戰，「我們身處戰爭之中，不是一場行動、不是一次（暴力）升級，而是一場戰爭」。

美軍退役海軍上將、前北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令的史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）今天現身美國微軟國家廣播公司（MSNBC）節目政論節目時，談到以色列局勢發展。

史塔伏瑞迪斯說：「首先，這是一大情報失誤…看到以色列人犯下這種錯誤令我震驚，因為他們理應擁有全世界一大最值得誇耀的情報部門。」

他表示：「在我擔任美歐司令部司令時，以色列是我所轄範圍的一部分，所以我非常了解以色列…這的確令人聯想起50年前的贖罪日戰爭（Yom Kippur War），幾乎如出一輒地重演，當時以色列人被那場戰爭嚇壞了。」

史塔伏瑞迪斯接著指出：「所以，第一點，必須非常嚴謹地解決情報失誤的問題。同時也要問：美國情報部門在這起事件中做了什麼？我想各位很快就會接獲與這兩方面有關的消息。」

史塔伏瑞迪斯也稱，這起事件堪比美國紐約市22年前發生的911恐怖攻擊。他說，2001年美國人口數約為2.85億人，當時的恐攻事件共造成超過3000人喪生；相較之下，目前以色列人口數僅不到1000萬人，考量人口數差異，這次哈瑪斯對以色列的攻擊，相當於911恐攻規模。

史塔伏瑞迪斯指出：「對我們美國人來說，某種程度上，這場攻擊的死傷人數聽起來似乎不多，譬如有20人或40人喪命…但我想提醒大家一件事，以色列只有700萬名猶太人，因此基於人口校正，當有20名以色列人遇害或有20名人質被俘虜時，這個數字等同於1000名美國人。所以，一旦我們聽到有60名以色列人死亡，我們實際上正在目睹一場真正的911級別事件，而且我認為死亡人數將遠高於60人。」（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1121008