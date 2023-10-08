臉書農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘日前聲稱遭網友威脅時，台大前校長管中閔發聲怒問「是誰縱容這些雜碎」。然而，隨著此事遭檢警查出是林裕紘自導自演後，管中閔臉書也被網友洗版要求道歉，對此，管表示他為什麼要道歉？網友又憑什麼要他道歉？並強調過去沒有其他威脅者和縱容者嗎，「當然有，我自己就親身經歷過」。

管中閔今（8）日在臉書指出，最近有些人跑到他臉書留言要求道歉，但當他半個月前貼出「是誰縱容這些（威脅別人的）雜碎」時，為什麼這些現在來留言的人沒立刻要他道歉？因為他們知道自己的同志或網軍很可能真幹了這件威脅人的事，所以當時噤不敢言，等到後來發現此事不是自己人所為，而是當事人自導自演的鬧劇，他們大喜過望，覺得撿到槍，紛紛跑來要他道歉。管中閔強調，他既不是自導自演者，指責的又是威脅者和縱容者，「我為什麼要道歉？你們又憑什麼要我道歉」。

除了最近林裕紘這齣自導自演的戲，管中閔直言，難道過去就沒有其他威脅者和縱容者嗎？「當然有，我自己就親身經歷過」。管中閔進一步提到，2018年1月他就被人在全國媒體前公開威脅「自行退選，否則不死也半條命」，而這樣的威脅是誰縱容的？誰又為此威脅道過歉？社會上只有他受過類似威脅嗎？這些威脅既然真實存在，縱容者也一再包庇護航，他的指責何錯之有？

管中閔強調，這些要求他道歉的人從來就不敢面對自己人過去的惡行，只會聚眾霸凌，管強調，他們就是眾多縱容者之一，「威脅別人的是雜碎，你們也不遑多讓」。