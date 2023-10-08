今（8）日是國慶連假第2日，截至上午11點，國道全線交通量31.9百萬車公里，高公局預估今日交通量116百萬車公里。至上午11點國道壅塞5路段主要是國1南向湖口至新竹、中壢轉接道至平鎮系統；國1北向圓山至東湖、汐止系統至五堵；國3南向三鶯至龍潭。

高公局表示，今日8點56分於國1南向195公里處3輛小客車追撞，占用內線車道，9點11分排除，後方車流回堵3公里；9點38分國3南向209公里處1輛小客車及1輛小貨車追撞，占用外線車道，9點44分排除，後方車流回堵2公里；10點32分於國3南向194公里1輛小貨車及1輛小客車追撞，占用外線車道，10點38分排除，後方車流回堵5公里。

預判今日下午重點壅塞路段是國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等12路段，高公局建議西部國道南向儘量於12點後出發，國5南向17點後出發。