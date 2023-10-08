台北生命勵樂活輔健會的身障者，從海拔900公尺高的基地乘風飛揚，飽覽花東縱谷美景。（台東翱翔企業提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「想體驗風的感覺」，17名來自台北生命勵樂活輔健會的身障、視障成員，懷抱翱翔天際的心願，於國慶連假赴台東鹿野高台，挑戰飛行傘運動；未料，昨日天候不佳被迫取消，所幸今日天公作美，順利升空圓夢，視障者小綠(化名)欣喜地說，「如化身成鳥兒飛翔」，終身難忘。

「我來自台北，眼睛看不到，但我想體驗風的感覺，騰空時就像化身鳥兒飛翔」，視障者小綠(化名)初體驗飛行傘，在高空中感受風拂過臉龐，刺激感十足，落地瞬間滿滿感動湧上心頭。

「台北生命勵樂活輔健會」以推廣無障礙自行車運動及身障者健康促進為宗旨，近期展開環島行動，國慶連假首日抵達台東，經聯繫鹿野高台飛行傘業者，安排17名肢體障礙、視覺障礙者嘗試飛行傘運動，未料，受颱風外圍環流降雨影響，飛行傘挑戰被迫延期。

今上午陽光露臉，鹿野地區天氣晴朗宜人，17名成員在教練的攙扶、協助下登上飛行台，逐一穿戴完整裝備，從海拔900公尺高的基地乘風飛揚，飽覽花東縱谷美景，如願一圓翱翔天際的夢想。

台北生命勵樂活輔健會秘書長宋立蓉表示，不論是坐輪椅的身障者或是看不見的視障者，一生都嚮往像小鳥一樣自由飛翔，得知台東翱翔企業社曾助身障者圓夢，經聯繫業者同意此次體驗活動。

宋立蓉說，真的很感動，教練們一前一後徒手抱起行動不便的身障者，成為他們的雙腿，代替他們奮力狂奔，順著風勢漸漸升空。

飛行傘業者表示，雖然身心障礙者需要更多的安全協助，但是只要心肺功能正常，體重不超標，在詳細了解飛行的規定和落地規範，都可以安心的挑戰飛行傘活動。