體育署長鄭世忠第一時間頒發獎勵金給谷筱霜。(體育署提供)

谷筱霜8日在空手道女子50公斤級金牌戰再次上演逆轉秀，最後靠判定驚險摘下金牌，除了是她在亞運2連霸、杭州亞運最後1面金牌，也是中華代表團追平隊史最多的第19金，即將出任閉幕典禮掌旗官的谷筱霜說：「這面金牌我等了5年，我不想放棄！」

谷筱霜首戰阿聯女將豪拉，一開始就處落後，卻在最後3秒驚險追平，就靠判定驚險闖進次輪，來到金牌戰碰到烏茲別克選手莫爾季爾，谷筱霜沒多久就處0比5落後，卻一路苦追，更在最後5秒追平，且靠拿下1次「一本」3分優勢判定奪金。

「第一場我落後是我自己失誤，只能盡量彌補，教練一直提醒我還有時間，才有辦法最後3秒逆轉取勝，」谷筱霜說，「這場比賽很難打，因為裁判想要讓她贏，上次我在亞錦賽碰到同樣情況與對手，當時我只能在場上哭，這次我告訴自己不能哭、要贏。」

谷筱霜表示，自己沒想過會拿到杭州亞運最後一金，對於自己是中華代表團最後一名出賽選手，雖然很緊張，卻也很期待自己可以站上頒獎台，「我想這兩場比賽可以逆轉主因，除了教練正確場上對策，就是我很想贏的信念。」

先前就預告杭州亞運將是她最後一舞的谷筱霜表示，接下來就是好好休息養傷，然後好好仔細考慮未來，這次奪金算是她在國際賽的完美句點，至於拿到300萬元國光獎金的用途，她笑著回答，「就是拿去買房子，或是幫忙貼補家用。」