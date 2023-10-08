國民黨總統參選人侯友宜日前拍攝「諷蛋」的門神廣告，並且投放到各大電視台播放。其中在三立電視台，僅只播了2次，疑似就被府院高層施壓下架。對此國民黨台北市議員鍾沛君直言，「內部消息指出，致電三立的正是行政院副院長鄭文燦」。立院國民黨團書記長謝衣鳳表示，當初民進黨要黨政軍退出媒體，現在民進黨執政黨高層的手卻箝制了媒體廣告的上下架的自由。

鍾沛君昨深夜直言，如果林聰賢不是「門神」，沒有涉入蛋蛋危機，他何必跟著前農業部長陳吉仲下台？鄭文燦之所以被質疑，是因為早在今年4月，就在中央災害防救委員會裁示農委會應從防災角度規劃糧食安全儲備，「例如針對雞蛋短缺預作專案進口準備」。

鍾沛君直言，門神廣告被下架，內部消息指出，致電三立的正是鄭文燦本人。「不只心虛，手還伸得很長，有憑有據商業託播行爲，民進黨就是有本事讓媒體有錢不賺！」

謝衣鳳則表示，當初民進黨要黨政軍退出媒體，現在民進黨高層的手卻箝制了媒體廣告的上下架的自由，這樣民眾如何透過民眾透過媒體來監督政府，來監督進口蛋的疑義。