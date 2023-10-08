客家特色商品琳瑯滿目。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

琳瑯滿目的客家特色伴手禮。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「好客等路」伴手禮展區運用鋁製材可回收。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

消費購物有機會抽到電動機車等大獎。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

2023世界客家博覽會除了世界館、台灣館2大主題展館外，一旁的「好客等路」市集也被不少民眾列為必訪景點之一，尤其「好客等路」匯聚全台15個縣市優質的客家特色伴手禮，精選包括「客風工藝品」、「客庄茶業」、「客家美食」等超過200項商品，在伴手禮展區可以一站購足，邀請民眾把握機會，幫親朋好友帶點「等路」回家，國慶連假期間等您來選購！

「好客等路」伴手禮展區的特色商品種類非常多元，有榮獲桃園金牌好禮殊榮、ITQI風味絕佳獎章及產銷履歷驗證的優質茶飲品、蜂蜜等；獨具客家風味的擂茶、仙草、客家麻糬口味的義式冰淇淋和台式冰飲；歷經九蒸九晒融合溫潤醇厚的柑橘和麥芽焦甜味與茶香的酸柑茶啤酒；還有客家料理必備的油蔥酥，成分純粹兼具美味健康；還有外銷隱形冠軍的洋傘，推出客家及台味文化圖樣伸縮傘等。

除了桃園在地的客家特色商品，本次也網羅全台極具獨特性的商品，包括融合西式甜點與客家口味的糕餅、將台灣民間文化和民俗故事濃縮在鋼筆墨水的文創品、產自高雄的白玉蘿蔔將美濃好味醃漬入罐、長年評比熱銷的客家美食野薑花粽等，來到桃園逛世界客家博覽會，就能將全台的客家特色美食和文創商品帶回家。

「好客等路」的商品不僅是產品，更是一段段承載著歷史、文化與情感的故事，例如其中販售的水果茶，就以客家花布款式包裝，結合茶品、花草和水果乾，令人驚艷；全素的紅龜糕，以客家野薑花圖案為特色，口味多樣，深受不少民眾喜愛。來自澎湖客家的米粉，多元料理方式廣受親子和銀髮族歡迎，其中小卷米粉更是一絕，才剛推出不久立即完售，讓店員們補貨補到手軟，不容錯過。

此外，「好客等路」伴手禮展區以「客」字為展區排列構想，屋頂呈現好客等路字樣，採用桃園在地啟翔輕金屬股份有限公司的樂鋁屋，運用鋁製材料充分發揮鋁可回收之特性，實踐永續環保的概念，也呼應世客博的主題。

在世客博展期中，於「好客等路」消費購物還有好客等路1＋1抽獎活動，現場不限金額消費加桃園票據1張，就有機會於閉展後抽到大獎台灣山葉EMF電動車，當日累計消費滿500元還有限量福袋彩球抽獎，歡迎大家來伴手禮展區走逛，順道帶上幾份「客家等路」吧。

2023世界客家博覽會展期自8月11日至10月15日，共規劃世界館及台灣館2大主展區，還有8大副展區、17個衛星展區；好客等路」伴手禮展區開放時間週一至週四為上午11點至晚上7點，週五至週日則是從上午11點開放至晚上9點。