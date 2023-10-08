國慶連假首日凌晨，27歲的陳姓男子原本要與朋友出門歡度假期，未料遇上警方臨檢，但因為進攔檢處時猶豫且速度忽快忽慢，員警直覺有異，查出他遭通緝身分，一旁友人在旁幫腔稱「他已經去完成報到了！」，經以派出所同仁以警用系統查詢，確認陳男為高雄地檢署發佈詐欺通緝在案，將準備歡度連假的陳男逮捕並解送高雄地檢署偵辦。

高雄前鎮警分局警網於7日晚間於前鎮區中山三路、光華三路口執行路檢勤務時，發現1輛黑色自小客車欲駛入攔檢處時猶豫且速度忽快忽慢，形跡可疑，正當員警針對駕駛與乘客逐一清查身分時，其中一名男子表示沒帶證件，在報身分證字號時支支吾吾。

經M-police查詢發現這名27歲陳姓男子疑遭通緝，陳男堅稱自己有去報到，友人也在旁七嘴八舌幫腔稱：「他已經去完成報到了！」，但卻始終拿不出歸案證明書。經以派出所內警用系統查詢，確認陳男為高雄地檢署發佈詐欺通緝在案，陳男與友人此時面面相覷、啞口無言，還來不及歡度連假的陳男，就被逮捕並解送高雄地檢署偵辦。