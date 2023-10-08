瑪菲司受邀登上「DigiWave光島音樂祭」演出。（這方娛樂提供）

鄭宜農受邀登上「DigiWave光島音樂祭」演出。（這方娛樂提供）

李晉瑋受邀登上「DigiWave光島音樂祭」演出。（這方娛樂提供）

「DigiWave數位科技藝術展」邁入第五年，7至10日在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸O1館正式登場，最受矚目的「DigiWave光島音樂祭」邀集金曲歌后鄭宜農、豎琴精靈蘇珮卿、全能藝人瑪菲司（Mavis）、創作音樂人李晉瑋等最強星光輪番上陣；瑪菲司以一襲迷你短裙登台演出，除了演唱〈微光〉、〈愛就打加一〉外也興奮地和大家分享好消息，由她首次擔任女主角演出的恐怖電影《嘎啦Gala》，在當天收到獲得前進釜山影展的提案資格名單，令現場所有樂迷替她開心不已。

瑪菲司透露一收到好消息時，整個人以高八度的音量大喊「當真嗎！當真嗎」，差點把一旁老公H先生的耳朵快喊聾了！她在光島音樂祭大方獻上新歌，特別搶先首唱尚未曝光的台語新曲〈檳榔花〉，與觀眾分享這份喜悅，更預告雙十一還會有超級吸睛的舞曲新歌ＭＶ首播，敬請粉絲期待。

DigiWave光島音樂祭由傍晚演出至夜間，第一棒開場交由來自賽德克族音樂詩人／德伊木巫卡，他以原住民母語「Bubu 母親的母親」演唱，德伊木巫卡的天籟嗓音，在夕陽餘輝中更顯溫柔力量。2023剛拿下最佳台語女歌手獎的台語金曲歌后鄭宜農，演唱〈天已經要光〉等多首歌曲，將現場氣氛引至最高點。鄭宜農也首次體驗了十萬顆AI共創互動球池，並向粉絲推薦展區體驗：「必須要一直拿球與裝置互動，是一個滿消耗熱量的體驗，請大家一定要去感受。」

日前與鳳小岳完成音樂演出的豎琴精靈蘇珮卿，此次也帶來專輯《You’ll Live Forever in My Songs》等多首創作，她把歷經抗癌重生走過瀕死幽谷，到再度擁抱愛與陽光的人生旅程，轉換為音樂紀錄娓娓道來，與現場觀眾分享音樂的迷人與意義；創作音樂人李晉瑋以亮眼造型搭配電吉他演出，一上台就興奮對著港灣呼喊，熱情邀請現場遊河的朋友來看演出；創作新聲翁靖堯以獨特的慵懶歌喉，演唱《Life Buoy》專輯音樂創作；音樂祭壓軸則由獨立音樂界風潮傳奇二人組Fi-Né粉內，以魔幻電音帶來多首入夜迷幻微醺音樂。