杭州第19屆亞洲運動會8日晚間8點將舉辦閉幕典禮，在大會最後一天於空手道對打女子50公斤級為中華隊勇奪金牌的空手道女將谷筱霜，將擔任中華隊進場的掌旗官。

谷筱霜是上屆雅加達亞運空手道對打女子50公斤級金牌，本屆杭州亞運衛冕路一直展現頑強的意志力和對手較量，都是在被對手先得分的劣勢下反擊，其中16強賽最後3秒6比6逼平，以及金牌戰倒數5秒5比5追平，這兩場都靠判定勝驚險取得勝利，過程相當緊張刺激，谷筱霜順利蟬聯金牌，也進帳中華隊在杭州亞運第19面金牌，累積19金20銀28銅，在所有參賽國家地區排名第6。

在杭州前線全程陪著中華代表團奮戰的體育署署長鄭世忠，在谷筱霜奪金後表示，前一晚決定向大會送閉幕典禮中華隊掌旗官名單由谷筱霜擔任，怕影響選手心情不敢先跟選手說，但對谷筱霜連霸金牌絕對有信心，比賽結束後也當面邀請谷筱霜擔任閉幕典禮中華隊掌旗官。