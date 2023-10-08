農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘與國民黨工許哲賓上演自導自演恐嚇案，民進黨猛攻藍營網軍，民進黨立委高嘉瑜質疑國民黨台北市議員李彥秀是公關公司「歐絡因創意有限公司」大金主，而許恰好是該公司最大股東。民進黨高嘉瑜8日質疑，李砸202萬在單一公關公司，相較其他藍營候選人只花10萬，實在不尋常。

高嘉瑜、李彥秀近日為網軍事件互咬，高嘉瑜指控李彥秀是公關公司大金主，不合比例的經費已超過正常選舉支出，李彥秀澄清，政治人物找公關公司幫忙，是非常平常的事情，高嘉瑜恐怕才是網軍側翼的始祖。

對此，高嘉瑜今日受訪強調，自己從未花錢買網軍，網路上支持她的聲音都是自發性行為，反觀李彥秀被踢爆同時與藍營第一代公關公司「方和傳播」，跟第二代公司「歐絡因」有交集，甚至在方和豪擲202萬，相較同黨立委每人只花10萬，可說一人抵20人，這些不尋常支出到底做了什麼、買了什麼？更批此陣仗比選總統還誇張。

高嘉瑜表示，李彥秀財力雄厚，砸大錢在公關公司，背後是否有不可告人秘密？跟方和、歐絡因之間的交集又是什麼？盼檢調能儘快釐清，將金流查出來。