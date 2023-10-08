近年受通膨影響，物價直線攀升，一名男子表示，自從早餐店加蛋漲到15元後，吃鐵板麵就再也不加蛋了，感嘆物價上漲連吃蛋都變得奢侈，問網友「有什麼東西是漲價後就不買了？」多數人提到手搖飲，指手搖飲一杯動輒60元起跳，漲價速度比雞排還快，直呼「當大家都是盤子。」

原PO於PTT八卦板指出，許多東西陸續漲價後，就放棄再買，他舉蛋的例子說，早餐店加蛋從過去5元漲現在15元；茶葉蛋從最初8元，飆到一顆要價13元，自從加蛋要15元後，他到早餐店點鐵板麵再也不加蛋了，問「有什麼東西是漲價後就不買了？」

貼文激起網友熱烈回應，多數人指手搖飲一杯動輒60元起跳，售價逼近一個便當，「手搖飲真的漲很多」、「絕對是手搖，漲得比雞排還快，70元還只能買小杯」、「手搖飲真的因為太貴戒掉了」、「手搖飲從一周1至2次，變成一個月1至2次」、「手搖，真的都當大家是盤子」。

另也有不少人提到雞排、紅豆餅、章魚燒等，「紅豆餅也漲得很誇張吧！我已經不太吃了」、「紅豆餅20到30元一個，真太貴了」、「蚵仔煎一盤80元，真的當我盤子嗎」、「雞排啊！寧願吃雞排便當」。