巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）對以色列發動突擊後，德國和法國今天採取行動，加強境內猶太會堂、學校和紀念碑周圍的安全維護。

法新社報導，在德國，一些巴勒斯坦支持者走上柏林（Berlin）街頭，慶祝哈瑪斯這次的攻擊行動；當地執法單位則是加強警力，保護猶太與以色列相關機構。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）對「畫報」（Bild ）表示：「在柏林，警察保護力道已立即升級…而聯邦政府和各個地區正在密切協調行動。」

在法國，巴黎（Paris）、馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）和史特拉斯堡（Strasbourg）等地猶太會堂的維安措施，9月底即因宗教節日的關係而有所加強。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）向各地首長發出緊急訊息，要求進一步加強監視行動。

根據法新社看到的這則訊息，達馬南說：「當恐怖分子從加薩走廊攻擊以色列，我要求大家立即提高警覺，加強境內猶太社區場所的安全和保護行動。」

法國內政部預定明天召開特別會議，以檢討安全局勢。

哈瑪斯從加薩（Gaza）發動大規模突襲後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布國家處於戰爭狀態。

根據以色列醫療部門和加薩當局的數據，以巴已各有數百人喪生。