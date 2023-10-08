以巴衝突加劇 誓言將加薩夷為平地 @ChinaTimes

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）昨（7）日突對以色列發動大規模襲擊，造成嚴重死傷，以國宣布進入戰爭狀態，消息一出震撼國際。對此，前立委郭正亮推測，哈瑪斯會發動襲擊，是因沙烏地阿拉伯與以色列的關係逐漸改善，讓它感到被背叛，因此希望藉這次事件，讓兩國關係破裂。

哈瑪斯昨對以色列發射了5千多枚火箭，派出武裝份子攻入以國境內，還綁走了不少以國軍民做人質，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後宣布，對哈瑪斯開戰、國家進入戰爭狀態，並派出了戰機對哈瑪斯根據地加薩走廊（Gaza Strip）發動空襲。

郭正亮昨在中天政論節目《中天辣晚報》表示，沙烏地阿拉伯與以色列的關係近期逐漸改善，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）也極力推動兩國建交，這讓哈瑪斯等巴勒斯坦激進派有了危機感。他解釋，沙國曾稱，若是以色列想要建交，必須先讓巴勒斯坦獨立，但現在兩國關係越走越近，讓巴國有了被背叛的感覺，哈瑪斯這次的襲擊，可能就是要破壞兩國的關係。

郭正亮指出，只要以巴之間發生軍事衝突，阿拉伯國家都會表態，而目前，才剛跟沙烏地阿拉伯改善關係的伊朗已宣布支持哈瑪斯，這不只會讓沙國的立場很尷尬，局勢也會比外界預期得更為複雜。