吳慷仁與劇中兩個弟弟鄭元暢、林哲熹相處就像真兄弟。（TVBS提供）

吳慷仁與劇中兩個弟弟鄭元暢、林哲熹相處就像真兄弟。（TVBS提供）

喜翔、楊貴媚飾演的高家爸媽吵架功力一流。（TVBS提供）

TVBS原創劇集《有生之年》開播以來連續3周成為假日的華語電視劇收視冠軍，並在Netflix台灣節目排行榜和MOD、HamiVideo影劇館＋蟬聯第一名。演員們生動的演技及平易近人的台詞，賦予劇中角色的生命力，尤其高家3兄弟吳慷仁、鄭元暢及林哲熹的可愛互動，更是受到觀眾的喜愛，彷彿看到自己跟家人的相處。聊起這次合作，3人透露最像親兄弟的瞬間，就是大哥吳慷仁、老么林哲熹到二弟鄭元暢家中吃火鍋後，在門口打鬧、互抓胯下的這場戲。

戲裡吳慷仁最愛靠這招鬧兩個弟弟，林哲熹透露當時導演許肇任要他反突襲吳慷仁，原以為哥哥會有反應，沒想到吳慷仁相當淡定，展現硬漢風範。鄭元暢提到他們就像求學時期幾個男生愛玩的感覺，瞬間像回到小時候，3兄弟異口同說：「那個瞬間就像兄弟，非常好！」

與「爸媽」楊貴媚、喜翔的合作，鄭元暢表示爸媽演10次就有10種不同的反應，吳慷仁打趣地說：「跟喜翔哥、貴媚姐演戲，我們就像越級打怪。」只要開個頭，爸媽就可以一直吵下去，3兄弟在旁邊只需要偶爾插一、兩句話。林哲熹強調爸媽吵架重點不是時間長久的問題，是可以用各種方式吵、吵得很生活，不需要直接罵當事人，反而是用唸小孩、怪其他事情來酸對方。吳慷仁笑說：「（對話）完全沒有重複，讓你會相信他們結婚超過30年。」

拍攝過程中，最讓林哲熹印象深刻的事，高家小小的，每天都很吵，讓人很想逃離，但是就在某一刻安靜下來，突然發現沒有那些聲音，就沒有家的感覺。問到3兄弟會選擇格局小小的高家還是二哥寬闊的家？ 吳慷仁、鄭元暢都表明喜歡老家的感覺，老么林哲熹則喊：「二哥家乘以兩倍，我喜歡很大的空間。」聽完小弟的發言，哥哥們都笑了，吳慷仁回弟弟：「你在台北市要努力喔！開早餐店有點辛苦，要有分店！」林哲熹秒回：「我開連鎖跟加盟啦！」