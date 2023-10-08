以色列遭伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯集團發射火箭突襲後回擊，以色列宣布「處於戰爭狀態」。中國外交部呼籲保持冷靜、立即停火，強調平息衝突解方在建立獨立的巴勒斯坦國。

中國外交部官網今天上午透過「發言人答記者問」回應以巴衝突升級一事。

中國外交部表示，中國對於目前以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，呼籲有關各方保持冷靜克制、立即停火、保護平民，防止局勢進一步惡化；以巴衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續。

中國外交部強調，平息以巴衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動以巴雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道；中國將繼續與國際社會為此不懈努力。

以色列7日遭伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）發射5000枚火箭突襲，以色列國防軍發布「戰爭狀態警報」，宣布正在動員士兵，徵召預備役人員入伍。以色列軍隊反擊，對加薩走廊發動至少2次空襲。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台X發表影片聲明表示，以色列正處於戰爭，「我們的敵人將付出前所未有的代價」。

中國官媒央視8日報導，美國總統拜登（Joe Biden）7日對於以巴衝突表態，「美國隨時做好準備，為以色列政府和人民提供一切恰當的支援手段」、「以色列有權捍衛自己和其人民」、「美國警告任何敵對以色列的各方不要在這種局勢中試圖獲利」。