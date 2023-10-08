「茶來。茶趣。茶山行」活動主會場設在楊梅秀才步道茗想亭，主舞台及周邊大樹下設有客家茶席。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

「茶來。茶趣。茶山行」活動配合雙十國慶，現場以國旗串旗布置，沿途皆可看見旗海飄揚景象，感受滿滿國慶氛圍。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

「茶來。茶趣。茶山行」活動規畫在地農創市集、客家風味茶點販售，及客家服飾租借茶園美拍、步道及在地人文故事導覽等。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

楊梅秀才步道位於市府積極推動畫定的秀才休閒農業區內，秀才休區以酪農產業著稱，茶文化、茶產業也是特色之一。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市農業局輔導楊梅區秀才休閒農業發展協會辦理「茶來。茶趣。茶山行」活動，國慶連假熱鬧登場。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市農業局輔導楊梅區秀才休閒農業發展協會辦理「茶來。茶趣。茶山行」活動，國慶連假熱鬧登場，10月8至10日為期3天每日皆安排楊梅火車站至秀才步道接駁車，每半小時一班，邀民眾體驗楊梅人氣步道，品味在地好茶、農創市集與農遊小旅行。

「茶來。茶趣。茶山行」選在楊梅最受歡迎的秀才步道辦理，路幅寬廣但有坡度，具挑戰性也容易完成，全程約1.5小時可爬完，每到秋季山頂芒草盛開，白茫茫一片景色優美，冬季的櫻花、春季的桐花更是有看頭。

農業局長陳冠義表示，秀才步道位於市府積極推動畫定的秀才休閒農業區內，秀才休區以酪農產業著稱，茶文化、茶產業也是特色之一，這次活動串連周邊農場與特色農事體驗，將在地百年茶香融入其中，主會場在秀才步道茗想亭，主舞台及周邊大樹下設有客家茶席、國樂表演等活動，步道間涼亭也有奉茶點，讓民眾「一杯到底」品味在地各式好茶。

主會場還有在地農創市集、客家風味茶點販售，及客家服飾租借茶園美拍、步道及在地人文故事導覽等，讓民眾深入楊梅茶葉產區，體驗最在地的「秀才茶」日常。

陳冠義提到，活動也規畫在地特色農遊小旅行，於主會場品嚐客家鹹湯圓，透過接駁串連周邊農場，體驗多肉組盆或薑黃染DIY、750年老樟樹、周邊導覽、步道生態解說等，活動資訊可至「桃園市楊梅區秀才休閒農業發展協會」臉書專頁了解。

陳冠義也說，「茶來。茶趣。茶山行」活動配合雙十國慶，現場以國旗串旗布置，沿途皆可看見旗海飄揚景象，感受滿滿國慶氛圍。除秀才步道外，桃園10個已畫定休閒農業區遊客中心及16個休閒農場，也歡慶國慶，紛紛以國旗布置歡迎民眾到訪。