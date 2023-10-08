一名62歲婦人因全身搔癢，還出現心悸、視力模糊等狀況而求診，結果一測血糖竟高達474mg／dL，隨時有可能昏迷。醫師特別指出，想穩定血糖，早餐千萬不要吃粥或沖泡穀粉，這2種都屬於高GI食物，容易導致血糖飆升，不可不慎。

中醫師艾莉絲於臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發布影片表示，該名62歲患者皮膚乾澀搔癢，就連私密處也是如此，即便每天擦乳液、吃蔓越莓也無法改善，還出現吃多、喝多、尿多、體重下降、時常飢餓、視力模糊、手抖心慌等糖尿病典型症狀。

艾莉絲進一步幫病人測血糖值，沒想到竟高達474mg／dL，處於隨時可能昏迷的狀態。後來經藥物治療一周後，才讓患者血糖值順利降至145mg／dL。

藉由此案例，艾莉絲特別提醒，想穩定血糖，早餐千萬不要吃粥及飲用沖泡的穀粉，這2種都是高GI食物，升糖速度會非常快。另外，她還說，也千萬不能同時吃2種以上澱粉，或是油炸類食物，恐導致控糖不佳，危及健康。

為何看似清淡健康的白粥會讓血糖飆升？事實上，白米烹調過程中會產生糊化作用，煮愈久糊化愈明顯，會釋出較多糖份，像是米煮成粥就比飯的升糖指數高，因此血糖控制不佳者應少吃稀飯。新陳代謝科醫師莊武龍先前就指出，相較於食用白飯，稀飯會使人體的糖分吸收較快，血糖上升也較為快速，一般除非是牙口不好，或近期腸胃非常不好者，才可吃稀飯，否則建議最好少碰為妙。