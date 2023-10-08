百萬YouTuber「聖結石」在2016年創立頻道曾紅極一時，不過近年來名氣與流量大不如前，前陣子上架新歌僅2萬點閱，相較2017年一支MV衝破3000萬點閱的表現，落差甚大。最近，聖結石日前在社群貼出一張繳交貸款的明細，透露當初為開YouTube個人頻道借了70萬，如今終於還完了。

聖結石分享貸款明細，表示自己7年前向銀行借了一筆70萬元的貸款，以背水一戰的心態開啟了YouTube個人頻道，「如今終於還完最後一筆了，非常感謝當年的這筆貸款，讓我沒有任何退縮的條件。」

不過有網友相當驚訝，明明聖結石在當紅之際收入不低，為何還花七年還完貸款，不解詢問：「蛤現在才還完嗎可是你不是流量很高嗎之前？」聖結石解釋：「本來就是7年期的貸款，沒有提早還。」也有網友問他「那還需不需要貸款？」聖結石則回：「目前夠用。」

對於流量下滑引起討論，聖結石曾透露影片不再是謀生的工具，「但我還是喜歡創作，我想問，『無論流量好或不好，依然持續創作』這件事情有問題嗎？這不反而代表我是真的因為喜歡才做這件事，而不是只是為了工作績效而已嗎？」此話一出得到許多網友的贊同。