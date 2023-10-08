雲林縣3家火鍋店被查獲使用洗產地美豬，8日雲林縣政府衛生局釐清數量，斗六市1221公斤、虎尾鎮1311公斤、北港鎮1428公斤，總計3960公斤，數量相當多，且已於7、8月銷售完畢，不少民眾表示「自己不買美豬，沒想到去火鍋店還是吃到了」。

桃園市「新興冷凍食品」涉嫌洗產地美豬，再將肉品賣至下游廠商、火鍋店，本月4日雲林縣政府接獲桃園市政府通知，指有洗產地美豬流入雲林，經追查，共有北港鎮、虎尾鎮、斗六市3家火鍋店使用其肉品，但數量尚未確定。

雲林縣衛生局8日釐清洗產地美豬數量，斗六市1221公斤、虎尾鎮1311公斤、北港鎮1428公斤，總計3960公斤。這些美豬是由連鎖火鍋店總店進貨後，於今年7、8月轉送至雲林3家分店，進貨相關資料都在總店，因此擬由相關縣市政府開罰。

民眾表示，他自己覺得美豬吃起來有一股味道，因此購買豬肉時，都會特別避開美豬，沒想到火鍋店會使用洗產地美豬，火鍋因湯底味道較濃，加上各種食材混在一起，所以可能會分辨不出是美豬，希望相關單位持續嚴格稽查，確保消費者權益。

雲林縣衛生局指出，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，於餐廳內及散裝肉品販售處以卡片、菜單註記、標記或標示牌等型式，或於製造產品外包裝上如實標示。若有標示不實情形，將依違反《食品安全衛生管理法》，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。