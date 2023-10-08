男子不聽勸，仍坐在路邊喝酒。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

有家長在網路發文，指稱其子只是坐在路邊，沒有妨礙行人或汽車通行，就被警方開單取締，並附上紅單照片，引發熱議。對此，警方澄清，指被開單的范姓男子，涉嫌酒駕拒絕配合酒測，被扣車後仍坐在路邊喝酒，勸導不聽，因此才依交通法規予以告發。

該名家長在臉書社團「苗栗大小事」發文表示，「大家要注意了喔！ 在苗栗國有這一條罰款喔！我兒子只不過坐在路邊 也沒有妨礙行人通行！ 也沒有妨礙汽車通行！ 也沒有對任何人咆嘯！！！ 就把他開罰單開下去！！」引發網友熱烈討論。

有網友留言「我看了什麼？」、「苗栗國」、「這警察，想積效，想瘋了」等語，但也有附近居民表示，「你應該感謝警察保護你兒子整個晩上沒被車子撞死，你兒子喝醉酒吵了整個晚上吵到附近居民都沒都沒有辦法睡覺，還隨地小便，警察還很有耐心勸導，警察還陪你兒子到天亮才開單。警察辛苦了苗栗警察加油。」

坐路邊喝酒挨罰？父護子貼文討拍 警曝真相狂打臉

對此事件，轄區苗栗警分局說明，北苗派出所員警9月20日凌晨1點40分，巡邏發現有輛汽車，從由苗栗市英才路左轉自治路時，未依規定使用方向燈，員警旋即上前攔查，發現駕駛23歲范姓駕駛散發濃厚酒氣，經以酒精感知器檢測有酒精反應。

警方表示，員警當場依規欲對范男實施酒精呼氣測試，但范男堅持不願實施酒測，員警遂依道路交通管理處罰條例第35條第4項規定製單舉發，及依第35條第9項規定扣車並移置保管車輛。

警方說，范男過程中非但不願配合，且多有非理性行為，並有蹲坐路旁飲酒之舉，員警見范男蹲坐路口轉角處飲酒，因時值深夜視線不佳，恐影響用路人安全，經勸導不聽，始再依交通管理處罰條例第78條第1項第4款規定製單告發。