巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日攻入以色列期間，被指濫殺平民。網上流傳的影片顯示，哈瑪斯射殺一名女子後，將其幾乎裸露的屍體放在車上遊街示眾慶祝，死者親屬證實她是德國公民，當天在加薩地區邊境參加音樂節。

據英國《每日郵報》報導，一名30歲的德國紋身藝術家莎妮（Shani Louk）在加薩邊境參加音樂節時被哈瑪斯殺害。影片中，她臉部朝下，身體露出幾乎整片背部及內衣褲，一條腿呈不自然的角度彎曲。一些武裝分子坐在女子上，他們舉槍呼叫口號，圍觀人士響應還向她吐口水。

哈瑪斯聲稱這具屍體是一名以色列女士兵，但昨晚她的表弟盧克（Tomasina Weintraub-Louk）證實這具屍體就是莎妮，他告訴《每日郵報》，家人認出了她獨特的腿部紋身和髮型。他說，「我們什麼也沒聽到。我們希望能聽到正面的消息。毫無疑問是莎妮。她正在參加和平音樂節，這對我們一家人來說是一場噩夢。」