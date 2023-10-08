衛生局早在上月22日就開放「彰化疫苗接種預約e點通」線上預約，首波對象包括65歲以上長者、6個月至國小入學前幼兒、執登醫事人員、學生補接種」等類別。(本報資料照片)

每年秋冬之際是流感好發季節，彰化縣政府因應公費流感疫苗接種踴躍，「彰化疫苗接種預約e點通」第2波開放「孕婦」、「6 個月內嬰兒之父母」、「具有潛在疾病者」能線上預約，呼籲民眾及早預約，能減少排隊與等候時間。

彰化縣衛生局表示，公費流感疫苗本月2日開打，但衛生局早在上月22日就開放「彰化疫苗接種預約e點通」線上預約，首波對象包括65歲以上長者、6個月至國小入學前幼兒、執登醫事人員、學生補接種」等類別。

因應流感疫苗接種踴躍，5日起再開放公費對象為「孕婦」、「6 個月內嬰兒之父母」、「具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者」進行線上預約。

提醒線上預約的民眾，記得攜帶相關證明文件，像是孕婦健康手冊、嬰兒出生證明文件、新生嬰兒登記之戶口名簿等。自行到合約醫療院所報到，醫院仍會確認民眾資格，資格不符者將無法提供接種。

衛生局強調，「彰化疫苗接種預約e點通」流感線上預約可依接種族群類別分流以及個人化時間、鄉鎮和醫療院所等需求，進行線上預訂，全縣有241家合約醫療院所、27所衛生所提供接種服務。

民眾除可自己進行線上預約外，還能使用線上系統查詢預約細節，包括日期、時間和預約地點，並根據需要修改或取消預約。在接種前一天，系統也會自動提供民眾預約提醒通知，避免民眾遺漏預約資訊。