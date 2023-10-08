中央配發新竹縣15萬劑4種廠牌的公費流感疫苗，高端有1萬3千多劑，衛生局4日起除公開揭示疫苗廠牌，校園集體接種亦會在接種前一日通知校園施打疫苗廠牌，且不會讓高端進入校園，如需要接種高端廠牌的民眾，請家長選擇在接種日後持補接種單自行至合約院所接種。

衛生局長殷東成表示，流感疫苗從2日開打以來，民眾踴躍參與，所有疫苗都是衛福部核可的疫苗，依照中央分配進行疫苗施打，請民眾放心並及早施打，以確保健康。

衛生局提醒民眾，接種疫苗是預防流感最好的方法，完成接種約2週後產生保護力，請儘快帶家中幼兒、65歲以上長者及符合公費接種資格民眾，儘速接種保護自己及家人的健康。

另外，65歲以上長者流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，可以同時接種時間或區隔任何時候，或依疾管署建議同時接種，若在同手臂要間隔2.5公分距離。未施打疫苗前，民眾應落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好衛生習慣，降低感染風險。相關訊息可至「衛生局網站流感疫苗專區」。