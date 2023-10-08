Gabriel Moreno - Arizona Diamondbacks (2)* pic.twitter.com/SmzCgXw8ds — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 8, 2023

洛杉磯道奇在季後賽主場首戰慘遭響尾蛇11比2痛宰，先發左投柯蕭（Clayton Kershaw）「1局爆」失6分吞敗，自責分率高達162。響尾蛇4轟13支安打，近兩年轉了4支球隊的「打人哥」湯米芬姆（Tommy Pham）單場4安打，台美混血球星卡洛（Corbin Carroll）季後賽第2轟，賞給道奇滿場5.1萬觀眾悲慘的周末。

柯蕭開賽就被連敲5支安打，第二棒卡洛有1分打點，後面莫雷諾（Gabriel Moreno）轟成3分彈，無人出局就灌進5分！道奇要找牛棚熱身也來不及了，柯蕭退場前又被隆格瑞亞（Evan Longoria）長打再拿1分。令人想起2017年世界大賽G7，道奇投手達比修有1.2局失掉5分的慘況。

道奇用掉5位牛棚投手善後，響尾蛇凱利（Merrill Kelly）奪勝投，第2戰還有強投蓋倫（Zac Gallen）可用。蓋倫在外卡戰第2場主投收拾了中區冠軍釀酒人。

國聯分區系列賽的另一場由費城人3比0完封東霸天勇士，立大功的是又開轟又盜壘的猛將哈波（Bryce Harper）。東西區兩支冠軍隊勇士、道奇都在首戰輸球，加上美聯的金鶯就是3支百勝球隊在同日吞敗。

封鎖大聯盟最強打的「斧頭幫」勇士並非易事，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）賽前就對牛棚下達甲級動員令，先發投手蘇亞雷茲（Ranger Suárez）3.2局退場，後面6位中繼投手接力完封，打線趁機擊退勇士勝投王史崔德（Spencer Strider），這是費城人牛棚的偉大勝利。