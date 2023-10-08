新竹縣環境知識競賽日前在敏實科技大學圓滿落幕，共計446名選手報名參賽，依年齡分為國小組、國中組、高中組及社會組4組，經淘汰賽、驟死賽兩階段競賽，最終共40名參賽者奪得優勝，各組前5名優勝者將代表新竹縣參加11月18日環境部全國決賽，角逐全國環境知識王最高榮譽。

縣長楊文科說，「淨零綠生活」包括食、衣、住、行、育、樂、購的行為及消費模式改變，進而促使產業供給端的改變，降低溫室氣體排放，因此環境知識競賽試題涵蓋「淨零綠生活」政策，希望參賽者未來一起協助減緩地球暖化趨勢，一起為地球環境盡一份心力。

環保局長蕭宏杰表示，近年氣候變遷帶來的影響力，受到國際重視，紛紛召開相關會議，以期趨緩氣候異常現象，這次舉辦宣傳環境知識競賽，初賽共有446名選手參賽，展現民眾對環境保護與環境知識的熱忱與關心。

環境知識競賽試題除環境部指定影片試題外，參賽者平時需要多閱讀時事新聞，關注環境資訊網站及環境部推廣活動，才能在多元的試題獲得高分。

參賽者經過淘汰賽和驟死賽後，各組選出前10名優勝者，前5名將代表新竹縣參加全國賽，需更加倍努力充實基本知識，才能在全國高手雲集的競賽中奪得佳績。將代表新竹縣參加環境部全國決賽，角逐全國環境知識王的名單如下。

國小組：信勢國小徐若亞、十興國小周幸霏、康乃薾國小李憲彥、信勢國小羅昱翔、和興國小陳筱翎。國中組：二重國中董亮希、成功國中羅時恩、二重國中黃敬倫、博愛國中江婕羽、竹東國中徐項傳。

高中組：六家高中盧科云、湖口高中宋育嘉、湖口高中黃姿蓉、湖口高中周芷羽、湖口高中劉康彥。社會組：李信賢、戴秀雯、林慕澤、譚舒心、陳杰明。