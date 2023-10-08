吳映潔與阿本日前受邀出席「一日店長」活動。（NAZO提供）

吳映潔與阿本日前受邀出席「一日店長」活動。（NAZO提供）

吳映潔與阿本日前受邀出席香氛品牌的「一日店長」活動，許久未在活動上公開合體的2人，一湊在一起就不停鬥嘴，開玩笑稱彼此為「塑料姐妹」！其實好交情的他們，私下不僅很常見面，有時吳映潔到海外工作時，還會麻煩阿本幫忙顧貓，阿本說：「我們每週都見面啦，最近我因為節目表演需要，有在練舞，也是她的舞蹈老師；另外吳映潔也是我的『地下經紀人』，平常上節目的穿搭我會問她的意見，就連社群上的很多美照也是她幫我拍的。」

提到印象深刻或是喜歡的味道，吳映潔說：「最喜歡有點點奶香的寶寶味，還有剛洗完衣服的清新皂香，很舒壓。」阿本則分享自己在研究所時期談過一段戀愛，當時很懵懂，雖然最後無疾而終，卻一直忘不了對方身上的氣味，「我想是因為最一開始認識他，喜歡上他時，最先記住靠在他身上的味道，有一點點木質調加一點果香的清香，是那種突然心動喜歡上人的感覺，很緊張、很興奮、很害怕、很開心！是一段很青春的記憶」。

活動上2人展現了超強業務能力，親自為遠道而來的粉絲們挑選合適的香氣。令人驚喜的是，阿本的媽媽更親自到場支持，10年未與粉絲們近距離面對面的阿本更笑說：「可以重新近距離跟大家見面很開心，以前當棒棒堂偶像的時候因為必須要有點偶像包袱，所以會有點距離感；現在覺得粉絲其實很像老朋友、好朋友、隔壁鄰居，有他們關心其實滿開心溫暖的。」吳映潔也分享近況表示：「剛從時裝周回來，接下來還是會有一些關於時尚的活動，新單曲也還在努力催生中。」